Dit jaar nog geen traditionele intocht Sinterklaas in Haren

Door: Redactie

De Commissie Intocht van Ondernemend Haren laat weten dat Sinterklaas dit jaar zeker Haren zal bezoeken, maar dan wel in een aangepast programma.

Een grootschalige intocht wordt uit voorzorg nog niet georganiseerd. Reden is dat de commissie nog onzeker is of de maatregelen niet worden aangescherpt bij een nieuwe besmettingsgolf. Voorts denkt men dat het publiek nog niet zit te wachten op een volksoploop in het centrum.

Het alternatieve plan speelt zich af op de zaterdagen 20 en 27 november van 10.00 tot 16.00 uur. Dan is er een marathon-meet-and-greet met Sint en Piet in de Dorpskerk. Om te grote drukte te vermijden kunnen ouders die dagen bij de kerk weer tickets met tijdblokken afhalen. Tekst gaat verder onder de foto.



Tegelijk vinden er op acht locaties in het centrum kleinschalige spelactiviteiten plaats waar kinderen samen met Pieten aan kunnen meedoen. Alle kinderen krijgen een presentje. In het dorp klinkt die zaterdagen Sinterklaasmuziek, deels live.