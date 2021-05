Docent Harens Lyceum ziet graag ‘Telefoon op Stil’

Door: Redactie

Joris Wierts (docent) van het Harens Lyceum is een experiment gestart met leerlingen, die hun mobiele telefoon gedurende 48 uur bij hem in bewaring geven. Hij wil mensen verleiden om een iets anders toe doen dan op de telefoon kijken.

Het Dagblad van het Noorden meldt dat van de 1400 leerlingen er 14 bereid waren aan de proef mee te doen. Eén van de deelnemers, Arton Jager, zegt: “Ik was benieuwd hoe het is om er vanaf te blijven. De telefoon is echt part of life.” Hij vertelt hoe hij dag in dag uit actief is op Netflix en social media. Thuis wil hij bijna automatisch zijn telefoon pakken, maar heeft deze dagen een boek gepakt. Initiatiefnemer Joris Wierts wil juist met dat automatisme afrekenen.

Het project op het Harens Lyceum zou overigens ook niet misstaan bij volwassenen. In openbare ruimten wordt tegenwoordig oogcontact vermeden en wordt weinig gezegd, omdat vrijwel iedereen over zijn telefoon zit gebogen.