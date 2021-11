Doek valt voor Torion Haren

Door: Redactie

Op 1 januari 2022 houdt welzijnsstichting Torion in Haren op te bestaan. Dat laat de directie van welzijnsorganisatie Vlechter in Groningen Weten. Torion maakte al een poosje deel uit van Vlechter. Hoe het welzijnswerk voor Harenaars op korte termijn georganiseerd gaat worden ligt handen van de Gemeente Groningen.

Wat is Torion?

Deze stichting is in 2009 voortgekomen uit verschillende particuliere initiatieven, waaronder Stichting Welzijn Ouderen Haren, dat op haar beurt in 1994 weer was ontstaan uit Stichting Bejaardenwerk Haren. Het ‘veldwerk’ van Torion voor o.a. jeugd, ouderen en vluchtelingen werd ooit door maar liefst 300 vrijwilligers gedaan. Die vormden volgens oud-voorzitter (2014-2019) Tjardo Louwe ‘het grote kapitaal’ van Torion, waar andere organisaties jaloers op waren. In haar hoogtijdagen was Torion actief voor o.a. vluchtelingenwerk, mantelzorg, opbouwwerk en maaltijdservice. ‘t Nije Cruys aan de Kerklaan was tot nu toe het ‘hoofdkwartier’.

Wanneer ging het mis?

Na 2010 werden de eerste scheurtjes in het pleisterwerk zichtbaar. Torion werkte hoofdzakelijk op kosten van de Gemeente Haren met een jaarlijkse subsidie van 800.000 euro. Met Maaltijdservice en Persoonsalarmering verdiende men ook zelf meer dan een ton. Maar de gemeente begon te morren en ook de Harense gemeenteraad hikte aan tegen de kosten. Omdat het Rijk in 2014 meer taken bij de gemeente legde met later ook minder budget werd nagedacht over bezuinigen op Torion. Scheurtjes in het pleisterwerk werden daardoor forse scheuren. Oud-directeur van Torion Don ten Brink zegt dat hij moest dealen met een gemeente die enerzijds wilde bezuinigen en anderzijds het sociaal domein ‘anders’ wilde organiseren. In 2019 zei hij: “We kregen de ene na de andere bezuiniging aan de broek. Daar werden we erg boos over. Nooit, maar dan ook nooit werden die bezuinigingen inhoudelijk onderbouwd!”

2016-Herindeling veranderde alles

De ‘strijd’ tussen Torion en gemeente Haren werd vanaf 2016 vertroebeld door een heel andere strijd: herindeling. Volgens oud-directeur Don ten Brink heeft Torion zich daarop willen voorbereiden door een fusiepartner te zoeken. Dat werd Tinten (mislukt) en later MJD. Wat hem betreft een logische keuze als je toch één gemeente wordt. Dat plan werd echter weer in de wielen gereden doordat MJD ging samenwerken met Trias (de Torion van Tynaarlo) onder de koepel De Vlechter. En zo is Torion dus voorlopig als derde ballon aan de slinger van Vlechter opgehangen. In die situatie moest worden afgewacht hoe de gemeente het welzijn in Haren zou gaan regelen.



Het was bekend dat op 1 januari de vaste bijdrage van de gemeente aan Torion zou komen te vervallen. Hoe nu verder? Die vraag gaan we proberen beantwoord te krijgen bij de gemeente Groningen. Dit dossier valt onder wethouder Inge Jongsma.