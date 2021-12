Door de ogen van een kind gloort er perspectief

Door: Redactie

Onze Harense huisdichter Arjen Boswijk heeft zijn talent doorgegeven aan zijn dochter Lola (14). Die zette haar gedachten over de crisis op een rij in een gedicht en in alle eenvoud biedt ze daarmee een klein beetje perspectief in deze slecht-nieuws tijd. Hieronder haar gedicht.

Donkere straten verlicht

Kerstlicht verlicht

de donkere straten

van de stad

een warm gevoel

in deze koude dagen

we hopen dat

corona vertrekt

weg naar nergens

en langzaam komen mensen

dichter naar elkaar

dichter naar het licht

van de lente

Lola