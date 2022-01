Dorpsfonds geeft de wens voor ‘landmark’ door aan Ondernemend Haren

Nieuws:

Het Dorpsfonds Haren bestaat niet meer en heeft het geld, dat was gereserveerd voor een ‘landmark’ in Haren nu gestort op de rekening van Ondernemend Haren. Voorzitter Karel Jan Alsem van het Dorpsfonds zegt dat de ondernemersvereniging het geld nu kan besteden aan een ander type landmark, de vurige wens van het Dorpsfonds.

Een landmark is een onmiskenbaar herkenningsteken van een dorp of stad, waar mensen zich laten fotograferen of even pauze nemen. Het Dorpsfonds lanceerde het idee voor ‘Stamoudsten’, een kunstproject met afgezaagde boomstammen (foto), verspreid door het dorp. De gemeente stelde ‘draagvlak’ als voorwaarde en het Dorpsfonds schreef daarvoor een geselecteerde groep Harenaars aan. Volgens Karel Jan Alsem waren die overwegend positief over het idee, maar toen de lokale media waaronder Haren de Krant het plan bekendmaakten kwamen ook veel negatieve reacties binnen. Daarom is uitvoering van het project er nog niet van gekomen.

Ook binnen ondernemend Haren waren de meningen over de boomstammen verdeeld. Het is nog niet duidelijk hoe deze club het geld nu gaat besteden. Volgens Alsem heeft de Culturele Raad al aangeboden om mee te denken.