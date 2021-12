Dorpsfonds Haren houdt op te bestaan: geld gaat terug naar stads fonds

Door: Redactie

De Stichting Dorpsfonds Haren wordt op 1 januari a.s. opgeheven. Voorzitter Karel Jan Alsem en het bestuur leveren de sleutels in en hebben vanaf dan geen zeggenschap meer over geld, dat besteed kon worden aan de marketing van Haren.

Zeven jaar geleden werd het Dorpsfonds opgericht om budgetten op een nuttige wijze te besteden aan de marketing en naamsbekendheid van Haren. De gemeente Haren stortte jaarlijks geld op de rekening van de stichting. Dat geld werd afgeroomd van OZB-inkomsten van bedrijfspanden. Door deze methode gingen alle ondernemers van Haren op evenredige wijze bijdragen aan activiteieten om Haren op de kaart te zetten.

Het Dorpsfonds moet stoppen, omdat Haren nu bij de gemeente Groningen hoort. Daar is al een overkoepelend Fonds. Volgens Alsem zal er in dat fonds nog wel ‘Harens geld’ beschikbaar zijn, het gaat dan om 108.000 euro per jaar. Initiatiefnemers van promotieactiviteiten in Haren kunnen via een tussenstation, Bedrijvenvereniging Haren BVH, nog steeds subsidies aanvragen. Karel Jan Alsem kan niet zeggen of de aanvragen door dezelfde bril beoordeeld zullen worden als voorheen. “Wij hebben als Dorpsfonds altijd naar een bredere context gekeken. We hebben het geld besteed aan duurzame projecten, die het imago van Haren goed deden”, zegt hij. Over deze visie liepen de meningen in Haren trouwens nogal uiteen. Er waren vooral in ondernemerskringen mensen die de projecten van het Dorpsfonds vaag vonden en niet concreet genoeg om klanten te trekken. Daarbij wordt de bijdrage aan het UNESCO Geopark De Hondsrug genoemd als voorbeeld.

Stamoudsten

Een ander voorbeeld van zo’n omstreden project is de landmark Stamoudsten. Karel Jan Alsem noemt het ‘project S.’ omdat hij nogal wat te stellen heeft gehad met criticasters. Het Dorpsfonds wilde investeren in een kunstwerk van afgezaagde boomstammen (gemaakt van beton). Veel mensen hadden weinig begrip voor de gedachte achter een ‘landmark’ en zien liever bruisende activiteiten op straat en sfeerverlichting in de donkere maanden. Dorpsfonds Haren betaalde ook mee aan de grote bloembakken en aan het ‘Rondje Haren’ in het centrum. “Wij hebben groen altijd belangrijk gevonden als Harense waarde”, aldus Alsem. Het project Stamoudsten heeft volgens hem de eindstreep niet gehaald. “Er was naast lof ook veel weerstand”, zegt hij. “En de gemeente eiste groot draagvlak en dat is ons niet gelukt.” Het budget dat al was gereserveerd voor het kunstwerk zit straks dus in het stadse Fonds, maar blijft volgens Alsem beschikbaar wél beschikbaar voor een alternatief ‘landmark’.

Met het opheffen van Dorpsfonds Haren verdwijnt weliswaar 108.000 euro per jaar naar een bankrekening in de stad, maar blijft het beschikbaar voor Bedrijvenvereniging Haren om Harense initiatieven financieel te ondersteunen.