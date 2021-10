Dorpsfonds wil landmark met afgezaagde boomstronken in centrum: Stamoudsten

Door: Redactie

Het Dorpsfonds Haren werkt aan een kunstproject, dat in het centrum van Haren een blikvanger moet worden: Stamoudsten. De voorzitter van het Dorpsfonds, Karel Jan Alsem, zegt dat het een ‘landmark’ moet worden waar mensen recreëren, selfies maken en bovendien zit er een historische boodschap in. Er zijn positieve reacties, maar in kringen van ondernemers zijn de meningen verdeeld.

Waarom?

In een toelichting zegt het Dorpsfonds: “In 2019 heeft het Dorpsfonds een plan opgezet voor ontwikkeling van een zogeheten ‘landmark’: een karakteristieke, enigszins spraakmakende voorziening/kunstwerk dat past bij de waarden ‘groen’, ‘cultuur’ en ‘kwaliteit’ van Haren.”

Meningen

Het project (zie foto) bestaat uit afgezaagde bomen, die zijn voorzien van jaarringen. In de jaarringen worden historische zaken van Haren verteld. De verplaatsbare boomstammen kunnen in verschillende opstellingen worden neergezet en vertegenwoordigen daarmee een bos. In haar toelichting noemt men het een ‘versteend woud van boomstammen’. Ze zijn van beton en mensen kunnen er op zitten, net als kinderen nu vaak op het ‘zwijntje’ klimmen op het plein. Ondernemend Haren, die winkeliers vertegenwoordigt, onthoudt zich vooralsnog van commentaar. Naast positieve reacties hebben sommige winkeliers al laten weten het ‘niet mooi’ of zelfs ‘vreselijk lelijk’ te vinden. Hoe kunnen boomstronken nu het groene dorp Haren verbeelden, dat is een logische vraag. De ontwerper van Stamoudsten, Paul Mulder van het Harense bureau Studio 212Fahrenheit, wil niet veel kwijt om de discussie niet te verstoren. Hij zegt dat de stammen laten zien dat het centrum van Haren de laatste decennia veel groen is kwijtgeraakt. ‘Haren, let op uw groene zaak’, is de vrije vertaling van zijn uitleg. Eén van de ondernemers die niet om een mening werd gevraagd heeft een zeer kritische brief gestuurd. Hij vindt het project totaal ongeschikt en niet passen in Haren. “Ik ben faliekant tegen. Het geld kan beter worden besteed aan het opknappen van het centrum.”

Lobby

De gemeente wil weten of er wel draagvlak is voor het project en om die reden is het Dorpsfonds begonnen met een lobby. Alsem: “We hebben 21 mensen met verschillende achtergronden gevraagd naar hun mening. Daarvan waren 17 positief en 4 negatief. Die 4 waren winkeliers, die zich afvroegen of het geld niet beter kan worden besteed om leegstand tegen te gaan. Dat snap ik en er is ook een budget gereserveerd voor marketing/acquisitie. Daarmee gaan we kijken hoe we meer ondernemers naar Haren kunnen krijgen.” De gemeente moet nog een besluit nemen over het project Stamoudsten. Wat Alsem betreft graag op korte termijn: “Misschien bestaat het Dorpsfonds na 1 januari niet meer, dus we willen voor die tijd graag ons budget goed besteden.” Het project maakt in ieder geval de tongen los. Of het er ook zal komen is nog niet duidelijk. Wordt vervolgd.