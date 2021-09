Dorpsgenoot met een verhaal. “Ik ben de enige die tegen zijn eigen doodskist kan schoppen”

Door: Redactie

“Ik heb alvast mijn kist laten maken, precies zoals ik die hebben wil”, zegt schoendesigner Wopke Grobben (50) uit Haren met een provocerend lachje. Hij wijst op de zwarte lijkkist, die in zijn woning in De Biotoop voorlopig als salontafel dienst doet. “Ik heb er al één nacht in geslapen en ik kan je zeggen: dat ligt beroerd, want je kunt je niet omdraaien.”

De anekdote van de doodskist is veelzeggend, maar doet toch geen recht aan deze Grobben. Je zou namelijk kunnen denken dat hij een beetje gek is, maar eenmaal in gesprek wordt duidelijk dat hij dat beslist niet is. Nee, Grobben leeft gewoon heel intuïtief. Een mens kan niet dichter bij zichzelf blijven dan hij dat doet. Hij is levenskunstenaar en ambachtsman tegelijk. Hij behoorde tot 2008 tot de internationale top van schoenontwerpers en prijkte op covers van glossy’s en modebladen. Wie zijn naam intikt op Google, weet genoeg.

In Haren de Krant, die deze week verschijnt, een inkijkje in de huidige leefwereld van Wopke Grobben. Hij vertelt hoe hij zijn handen kapot werkte op de leest. Hoe hij is opgebrand in de jetset. Het verhaal laat zien, dat je ook buiten gebaande weggetjes kunt leven, maar dat dit wel een prijs heeft.

