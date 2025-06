Douwe Wiersma en Jan Poutsma hebben hun klus geklaard. Nieuwe bestuursleden Hortus treden aan.

Nieuws:

Door: Redactie

De Raad van Toezicht van de Stichting Behoud Groene Hortus laat weten dat per 1 juni 2025 drie nieuwe bestuursleden zijn benoemd: Arike Tomson, Mara Bosboom en Karel Jan Alsem.

Douwe Wiersma en Jan Poutsma hebben – in goed overleg met de Raad van Toezicht – besloten om per 1 december 2025 terug te treden als bestuursleden. De Raad van Toezicht heeft Arike Tomson benoemd als beoogd voorzitter.

De drie nieuwe bestuursleden:

• Arike Tomson heeft veel ervaring in de (semi)publieke sector als leidinggevende en bekleedt momenteel de functie van secretaris van de Vriendenvereniging van de Hortus Haren.

• Mara Bosboom is programmamanager Toukomst en voormalig directeur van Havezate Mensinge, met ruime expertise in erfgoedbeheer,

cultuurprogrammering en organisatieontwikkeling.

• Karel Jan Alsem is emeritus lector Marketing aan de Hanzehogeschool Groningen en was als docent marketing aan de RUG en adviseur jarenlang actief op het gebied van merkstrategie en maatschappelijke positionering.