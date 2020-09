Drie patiowoningen en villa op locatie wasserij

Door: Redactie

Aan de Kromme Elleboog waar ooit ‘drie generaties Bouwman’ de gelijknamige wasserij runden, worden straks drie woningen gebouwd.

De villa uit de jaren 30 wordt in oude luister hersteld. Dat is wat projectontwikkelaar Martijn Ezinga (ACE Vastgoed BV in Santpoort-Zuid) uit graag wil. Hij bracht zijn jeugd door in Haren en wil het dorp van zijn kinderjaren ‘iets moois’ geven. Hij lijkt niet te gaan voor winstmaximalisatie, anders zou hij op de plaats van de bedrijfsloods wel een appartementengebouw hebben bedacht. Ezinga kocht de grond met de verpauperde wasserij die al jaren was gesloten, van de erven Bouwman. Hij ging een avontuur aan met vervuilde grond en asbest en verloste tegelijk de buurt van een ‘doorn in het oog’. Nu de grond bouwrijp is heeft hij er drie patiowoningen laten ontwerpen, bedoeld voor ouderen. Hij denkt dat de woningen tussen 5 en 6 ton gaan kosten. De villa uit de jaren 30, bekend als kantoor van Ridderbos Assurantiën, wordt helemaal gerenoveerd en zal straks worden verhuurd onder de naam ‘Bouwmanstaete’. De locatie nabij het centrum, is volgens Ezinga aantrekkelijk voor ouderen. Omwonenden hebben positief gereageerd op de ontwerpen. “Het zal nog wel even duren voordat ik kan gaan bouwen”, zegt Ezinga. “De gemeente staat ook positief tegenover de plannen en wil verder overleggen, maar er moet nog veel gebeuren voordat we kunnen beginnen.”

foto: Impressie van de woningen, zoals die worden gebouwd