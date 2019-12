Duizendpoot Klaas Helder na kort ziekbed overleden

Door: Redactie

Vrijdag 27 december is Harenaar Klaas Helder overleden na een kort ziekbed. Hij was 70 jaar.

Klaas Helder was van 2012 tot 2016 voorzitter van vv Haren. Voorts was Helder betrokken bij de lokale politiek namens de PvdA. Hij zat enige tijd in de gemeenteraad van Haren voor die partij. In 2014 stond een interview met hem in het Harener Weekblad. Dat treft u onder dit bericht aan.

De crematieplechtigheid vindt vrijdag 3 januari a.s. plaats om 13.00 uur in rouwcentrum De Boskamp te Assen.

Interview Klaas Helder, in 2014 voorzitter van vv Haren

Tegenwoordig is hij vaak aan ‘de overkant’ te vinden. De overkant, dat is vv Haren, de voetbalvereniging waar Klaas Helder tegenover woont. Sindskort is hij voorzitter.Helder: “Ik kwam bij het bestuur van de club in beeld toen ik een open brief schreef over een buurman. Deze klaagde over van alles en nogwat, terwijl hij hier net woont. Wij, de mensen die hier al lang wonen vinden het juist leuk dat vv Haren hier leven in de brouwerij brengt. Vroeger had je hier het vuurwerk, de Koninginnedag schoolsportdagen en zelfs de kermis op het terrein. Fantastisch!”

Ooit was Helder zelf voetballer van de club, maar niet eens zo lang: “Als kind heb ik hier gevoetbald tot 1967. Ik heb altijd wel interesse gehouden in het voetbal maar heb ook andere hobby’s zoals zwemmen en duiken.” Stilzitten is er bij Klaas niet bij. Na als zeeman acht jaar de wereldzeeën over te hebben gezworven in de machinekamer van een marinefregat, werd hij treinconducteur. “Ze vroegen me nog met mijn technische achtergrond of ik geen treinmachinist wilde worden, maar bij dat werk was ik in slaap gevallen. Ik moet mensen om me heen hebben, een praatje of een goed gesprek.” Twee jaar geleden kwam het pensioen maar Klaas komt tijd te kort. De schilderijen? Die maak ik ook. Nee, en dat orgel bespeelt mijn vrouw niet. Ik dus.”

En wie het huis nadert ziet al van verre dat Klaas er niet alleen woont. Drie Engelse bordercollies houden hem en zijn vrouw gezelschap. Met een ervan doet hij zelfs wedstrijden:

“Eén keer per week trainen we, bij het Scharlakenhof hebben we een weiland met schapen of in Bovensmilde. De kunst is natuurlijk om ze zo goed mogelijk te laten doen wat ik wil. En Abby helpt me daarbij. Ze is pas vier, dus nog vrij jong, maar ze leert het snel. We doen het al redelijk goed in de wedstrijden.”

Hebben we dan alles gehad? Nee, want Klaas zingt ook nog bij Muziektheater Thalia. Heeft hij eigenlijk wel tijd voor vv Haren?

(glimlacht) “Ja, maar ik ben niet het type dat de hele tijd bij de club aan de bar zit. Ik ben er regelmatig voor een praatje hier en een praatje daar, maar zeg ook ‘als er iets is, kom dan naar me toe.”

Helder is acht jaar gemeenteraadslid van de PVDA geweest en die bestuurlijke ervaring komt goed van pas, want er staat nog veel te gebeuren bij vv Haren:

“De grote drukte van de aanleg van het nieuwe sportpark De Koepel is natuurlijk achter de rug. We hebben een prachtig clubhuis, naast dat van vv Gorecht dat hier nu ook zit. Maar er moet nog veel gebeuren. We zijn nu een werkgroep aan het opzetten die een visie op de toekomst van de club moet ontwikkelen.

Samen met vv Gorecht? Zover zijn we nog lang niet maar wie weet wat er in de toekomst gebeurd. Eerst moeten we maar eens goed samenwerken. We zijn bezig met het maken van afspraken, waar kunnen we elkaar helpen en waar moeten we naartoe? Maar nu is het nog zo dat Gorecht op zaterdag speelt en wij op zondag. Vv Haren is een club met zo’n 250 leden. Een gezellige club, sociaal. Dat gaf voor mij ook de doorslag dat ik voorzitter wilde worden, ik kom er veel oude bekenden tegen en je hoort er meteen bij.

We doen als club veel zelf. Iedere woensdag worden alle kleedkamers en het clubhuis schoongemaakt. Het barteam, de begeleiding van de jeugd, overal hebben we genoeg vrijwilligers voor. Onze contributie is laag, de meeste mensen betalen nog geen tientje per maand. Ons motto is dat er gevoetbald moet worden en dat geld nooit een bezwaar mag zijn. Dat familiare en laagdrempelige spreekt mij erg aan.

Eind dit jaar kwamen er een paar dames of ze ook konden voetballen en we zetten nu een damesteam op. Daarnaast hebben we veel aandacht voor de mini’s. Ze betalen nog geen contributie maar krijgen na afloop wel ranja en fruit van onze sponsor Berends. Uit een recente enquête onder onze leden kwam ook naar voren dat ze dat waarderen: geen haantjesgedrag, maar iedereen hoort er bij en wordt gewaardeerd bij vv Haren.”