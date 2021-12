Ecologie zonnepark Mikkelhorst is nog niet klaar

Nieuws:

Door: Redactie

Naar aanleiding van berichtgeving op deze website werd er door een lezer fel gereageerd op het zonnepark Mikkelhorst, dat afgelopen zomer in gebruik is genomen. Hij beschuldigde alle bestuurders van ‘liegen en bedriegen’, omdat hij nog niet veel ecologie zag ontstaan bij het genoemde zonnepark aan de Klaverlaan.

Is het liegen en bedriegen, zoals hij zegt? Of is er wat anders aan de hand? We vragen het aan Michiel Verbeek, één van de initiatiefnemers van het zonnepark: “Wat is het toch jammer als mensen niet geïnteresseerd zijn hoe dingen in elkaar zitten, maar direct gaan schelden. Het was en is de bedoeling dat er een plantprogramma komt voor het gebied en dat er werk te doen zal zijn voor medewerkers van de Mikkelhorst. Er is een fors bedrag daarvoor beschikbaar. Het probleem is dat het terrein nog drassiger is dan we hadden gedacht en dat er gaten in zitten. Die worden opgevuld en voor het voorjaar moet er samen met de Mikkelhorst een plantplan worden gemaakt.”