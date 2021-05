Een val op haar oprit bracht Hilda tot nieuwe inzichten en…. een nieuw bedrijf.

Nieuws:

Door: Redactie

Het korte bericht zou kunnen zijn: Hilda Bastiaansen uit Haren heeft zich laten opleiden tot professioneel voice-over. Haar stem kan nu worden gebruikt voor documentaires, museumtours en zelfs voor commercials. Ze is begonnen met haar eigen bedrijf Hear and More. Achter dit korte bericht zit echter een ander verhaal: over vallen en opstaan.

Ze kwam in 2015 ten val op de oprit van haar huis en lag naar eigen zeggen ‘behoorlijk in de kreukels’. Het revalidatieproces gaf haar tijd om eens diep na te denken over zichzelf. Wat leverde haar dat op? Ze zegt: “Ons onbewuste brein en ons ego houden ons meestal op allerlei manieren tegen om ons te ontplooien. We zijn zelfs in staat om ons geluk, onze persoonlijke groei, tegen te houden. Bij mij viel het kwartje letterlijk hard door die val.” Hilda was altijd sterk gericht geweest op anderen. Nu werd het tijd om te ontdekken wat ze zélf wilde.

Tijdens het genezingsproces dacht ze vaak terug aan passies van weleer: radioprogramma’s maken voor Radio West (regio Den Haag), journalistiek, sport (schaatsen), politiek (actief in het CDA). Welke daarvan zou ze weer kunnen oppakken?

Lees in Haren de Krant hoe zij één oude passie weer oppakte: radio maken. Ze volgde een opleiding en heeft nu haar eigen bedrijf.

