Een vleugje Roald Dahl met een sausje klimaat

Nieuws:

Door: Redactie

Verhalen met vreemde wendingen, zoals we die kennen van Roald Dahl. Daar houdt Reinier Antonides (1976) uit Glimmen van. Tegelijk is hij zich zeer bewust van de klimaatcrisis.

In zijn boek ‘Kolenmijn’ trakteert hij de lezer op mooie verhalen met ‘het klimaat’ als rode draad. Een interessante manier om klimaatbewustzijn te bevorderen. Antonides: “Mijn passie ligt op het gebied van klimaat, toekomstbestendige ontwikkelingen en het vinden van economisch en maatschappelijk draagvlak daarvoor.” Wat Antonides betreft bevat het boek in de eerste plaats boeiende verhalen en in de tweede plaats de klimaat boodschap.

‘Kolenmijn’ (fictie) bevat zeven spannende verhalen en is geschreven vanuit zijn liefde voor verhalen én uit zorg en aandacht voor klimaat en natuur. Reinier Antonides is manager bij de overheid en heeft een adviesbureau op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling. Tijdens de crisis zat hij veel alleen thuis. “Daar kwam bij dat ik door Corona veel thuis werkte en weinig sociale contacten had. Toen voelde ik me best wel eens eenzaam. Dat was één van de redenen om te doen waar ik nooit tijd voor had: een boek schrijven.”

Het boek is te bestellen via: www.boekscout.nl De helft van de auteursopbrengst gaat naar YuvalokChild. Deze Nederlandse stichting financiert projecten in India. Zoals het stimuleren van duurzame landbouwmethoden en het geven van onderwijs en voeding aan sloppenwijkkinderen in Bangalore. www.yuvalokchild.nl