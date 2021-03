Eerste kievitsei gevonden in polder bij Noordlaren door Mette (11)

Nieuws:

Door: Redactie

Mette Bruinius (11) uit Haren mocht vorige week met haar vader mee de polder in bij Noordlaren. Enerzijds om te genieten van de natuur, maar vooral om te speuren naar het eerste kievitsei.

Haar vader, Elmar Bruinius, heeft een functie als vrijwilliger bij Collectief West, dat zich inzet voor bescherming van weidevogels. Daarom mocht hij met zijn dochter de weiden afstruinen. Dinsdag 16 maart was het raak. Enkele dagen ervoor hadden ze aan het gedrag van de kieviten al gezien dat er een broedsel op komst was. Het vinden van het eerste kievitsei was vroeger het feest van de eier-rapers (en -eters). Tegenwoordig staat het vinden van het eerste ei symbool voor de bescherming van weidevogels, waarvoor boeren subsidies kunnen krijgen. Mette is dit seizoen niet de eerste die een kievitsei vond, maar wel het eerste kind in de provincie die deze eer te beurt viel. Volgens haar vader twee weken eerder dan gebruikelijk.