Eerste uitbraak Covid-19 in Huize Westerholm

Door: Redactie

Opmerkelijk genoeg had woonzorgcentrum Huize Westerholm tot nu toe geen Covid-19 besmettingen, maar daar komt nu verandering in. Deze week is er een uitbraak, waarbij negen bewoners en zes medewerkers zijn besmet.

Dineke Katerberg, directeur van Huize Westerholm:”Volgens protocol en in afstemming met de medische behandelaar en de GGD zijn inmiddels alle bewoners getest. In afwachting van de testresultaten verblijven alle bewoners in quarantaine op hun appartement. Medewerkers die in contact zijn met bewoners, werken volledig beschermd.”

Westerholm beschikt volgens Katerberg over voldoende beschermingsmiddelen. Een aantal besmette bewoners, zal worden verpleegd op de COVID-unit van collega-zorgaanbieder ZINN in Groningen. Dit om medewerkers van Westerholm te ontlasten. Bewoners en hun contactpersonen zijn geïnformeerd en worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Elders in Haren

In een ander woonzorgcentrum in Haren, De Zonnehof, waren al eerder uitbraken, waarbij bewoners zijn overleden. De recente uitbraak lijkt daar nu onder controle.