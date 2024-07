Eerste woning in Haren aangesloten op glasvezel van KPN

Door: Redactie

De eerste aansluiting op het KPN glasvezelnetwerk in Haren is gerealiseerd. In april 2024 ging de eerste schop in de grond voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Haren. Deze werkzaamheden zullen na de bouwvak weer hervat worden.

De eerste woning in Haren is aangesloten op KPN glasvezel. Om deze mijlpaal te vieren, ontvingen bewoners een bos bloemen en was er gebak. De verwachting is dat alle bewoners van Haren die een glasvezelaansluiting in hun woning willen, in de zomer van 2025 zijn aangesloten.

Gratis en zonder verplichtingen

KPN vervangt het kopernetwerk door glasvezel en wil graag iedereen van een glasvezelaansluiting voorzien. De aanleg van de glasvezelaansluiting is dan ook kosteloos en zonder verplichtingen. Bewoners bepalen zelf of en wanneer zij daadwerkelijk gebruik maken van de aansluiting. Daarvoor kan men een abonnement afsluiten bij één van de telecom aanbieders op het netwerk van KPN.