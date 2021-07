Einde van hondenbelasting in zicht

Door: Redactie

Er gloort licht aan het eind van de tunnel voor hondenbezitters in Haren (en de gemeente Groningen). De coalitiepartijen lijken wel akkoord te willen gaan met afschaffing van deze belasting. Verschillende oppositiepartijen waren al vóór afschaffing. Daar kwam nog eens de druk bij vanuit de (Harense) samenleving.

In Haren was men geen hondenbelasting gewend. Na de fusie met Groningen werd deze omstreden belasting ook in Haren geheven en dat leidde tot felle reacties en zelfs een actiegroep ‘Weg met Hondenbelasting’. Volgens Ton Rustebiel van coalitiepartij D66 lijkt daarmee het einde van de hondenbelasting nabij. Hij stelt: “De hondenbelasting in Groningen bedraagt 133 euro per hond. Met een OZB-verhoging van €3,50 op een huis van 2 ton is de afschaffing te dekken. Wij zijn eigenlijk tegen het verhogen van de OZB. Tegelijkertijd vinden we het met name richting de inwoners in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer lastig uit te leggen dat ze geconfronteerd zijn met een belasting van 133 euro voor een hond, terwijl het bedrag naar de algemene middelen gaat. Dit is rechtvaardiger.” Julian Bushoff van de PvdA sluit aan: “Met name voor de inwoners van Ten Boer en Haren is de voor hen nieuwe belasting een forse stap. Ook zien we dat de Tweede Kamer van de hondenbelasting af wil. Wij roepen onze fracties in Den Haag boter bij de vis te leveren en gemeenten te compenseren voor deze inkomstenderving.”

Een andere coalitiepartij is ChristenUnie. Gerben Brandsema, fractievoorzitter van de ChristenUnie. “Wij wilden al langere tijd van deze belasting af, maar met de gemeentefinanciën in zwaar weer was het lastig een dekking te vinden. We kiezen er nu voor de OZB minimaal te verhogen.”

Uit de oppositie klinkt gejuich. 100% Groningen is heel blij met de stap. Yaneth Menger: “Al vanaf de oprichting van onze partij zetten wij ons in voor de afschaffing van de belasting en hebben we veel voorstellen gedaan. We zijn blij dat een meerderheid van de gemeenteraad ons daarin nu volgt en we samen deze stap kunnen zetten.” Jimmy Dijk (SP): “Dit is de uitkomst van een lange discussie over een onrechtvaardige belasting. Dit was onmogelijk geweest zonder de inzet van verschillende bewoners en actiegroepen.”

Bovengenoemde partijen vragen het college om bij de begroting een voorstel uit te werken en ter stemming voor te leggen, zodat het onderdeel wordt van alle financiële beslissingen voor 2021.

Analyse

Eerder publiceerde onze krant deze analyse, die nu context geeft aan het nieuws van vandaag.

Veel mensen vinden hondenbelasting is een zeer kwalijke zaak . Een willekeurige doelgroep wordt volgens hen extra belast, dat vinden ze niet eerlijk. Jaarlijks kan deze belasting wel 580,00 euro kosten (drie honden). Een belangrijk argument van de tegenstanders is dat een willekeurige groep burgers extra gepakt om de gemeentekas te spekken. Nu zijn het hondenbezitters, maar het hadden ook mensen met een groen tuinhek kunnen zijn. Het geld wordt voor allerlei andere zaken gebruikt en niet voor honden.

1 miljoen

Laten we die boosheid even afpellen en de belastingmaatregel zakelijk bezien. Een gemeente mag volgens de wet verschillende belastingen heffen, waarmee men kosten kan dekken. Afvalstoffenheffing is een voorbeeld. Het geld dat men daarvoor binnenkrijgt moet men besteden aan haar afvalbeleid. Met hondenbelasting is het anders. Volgens dezelfde wet mag een gemeente deze heffen zonder het geld daadwerkelijk te gebruiken voor ‘hondenbeleid’ (lees: poep opruimen). Daar wringt de schoen: De gemeente haalt 1 miljoen op en dat geld verdwijnt regelrecht in de algemene middelen. Daar worden speeltuintjes van aangelegd of het Forum mee gefinancierd, geen hondenveldjes. De gemeente is evenwel doof voor hun argumenten.

Rekensom

De gemeente zou 1 miljoen ophalen en na aftrek van kosten blijft er 700.00 euro over. Als je dat bedrag deelt door 135.000 huishoudens blijft er een dikke 5,- per huis over. Dat zou je wellicht eerlijker kunnen verkrijgen door de OZB met 5,00 omhoog te doen.

Tenslotte: Is het logisch dat mensen die reeds een hond hadden aangeschaft voordat hondenbelasting werd ingevoerd opeens moeten betalen? Misschien moet je dit langzaam invoeren en zou iedereen die al één of meer honden had voordat de raad in november 2019 tot invoering besloot, moeten worden vrijgesteld van betaling. Zou kunnen.