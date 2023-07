Door: Sales

Op meerdere plekken in Haren sneuvelen bomen en waaien takken af door de storm. Aan de Emmalaan ligt een boom over de weg, die nu door de brandweer in stukken wordt gezaagd. Zie foto’s.

Aan de Oude Brinkweg is ook een boom omgewaaid. Er komen meer meldingen binnen.

Foto: 112Groningen/Haren de Krant