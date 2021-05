Er is nu een stichting ‘Vrienden van Westerholm’

Door: Redactie

Westerholm zoekt Vrienden. Huize Westerholm in Haren bestaat ruim 50 jaar en regelmatig hebben dankbare en tevreden bewoners en hun familieleden Westerholm iets gegeven. Soms met een bepaald doel, zoals de Caspari concerten maar meestal kon Westerholm zelf beslissen wat er mee werd gedaan. Zo werden o.a. een biljart en een grote tv aangeschaft.

Om deze schenkingen wat te stroomlijnen, werd een jaar geleden besloten hiervoor een Stichting Vrienden van Westerholm op te richten. Janita Rutgers, oud voorzitter van de Raad van Toezicht van Westerholm en Erna Poutsma, oud secretaris van de Cliëntenraad hebben er met nog drie anderen hun schouders onder gezet en kunnen nu officieel de folder van de Stichting presenteren. Overigens het hele verhaal staat ook op de website van Westerholm. Zij hopen dat de Stichting bekendheid zal krijgen in Haren en dat ook buitenstaanders voor een geringe jaarlijkse bijdrage donateur of vriend willen worden zodat voor de bewoners én zij die zorg in de wijk ontvangen van Westerholm leuke dingen aangeschaft of georganiseerd kunnen worden, waarvoor de algemene middelen niet toereikend zijn.

Foto: de dames Rutgers en Poutsma overhandigen de eerste folder aan Jiska Keizer, zorgmanager van Westerholm.