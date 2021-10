Er worden 65 lichtmasten in Haren vervangen

Nieuws:

In opdracht van de gemeente Groningen gaat Dynniq Energy de komende tijd in Haren lantaarnpalen (lichtmasten en armaturen) vervangen.

De komende periode gaat het om zo’n 65 lantaarnpalen. Daarna worden meer lantaarnpalen geïnspecteerd en eventueel vervangen. De werkzaamheden leveren nauwelijks overlast op voor bewoners. De straten worden in principe niet gestremd. Alle verkeer kan gewoon door de straat. Bewoners krijgen vooraf van de aannemer een brief met informatie over de uitvoering van de werkzaamheden in hun straat.