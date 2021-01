Door: Redactie

Vorige week is Ernst Wolff overleden. Ernst was het neefje van de joodse familie Wolff, die in de jaren dertig van de vorige eeuw uit Duitsland vluchtte en in Haren aan de Waterhuizerweg woonde. Hij was uit veiligheidsoverwegingen door zijn ouders vanuit Aurich naar Haren gestuurd. In de oorlog werd hij met zijn oom, tante en vijf neefs naar Westerbork en Auschwitz gedeporteerd. Ernst overleefde als enige van de familie de holocaust. Hij emigreerde na de oorlog naar Israël. Daar trouwde hij en kreeg drie zoons.

Zo’n tien jaar geleden werd Ernst Wolff via Facebook opgespoord door de dochters van Anje van Tongeren. Anje had in 1944 in Haren de trouwringen van de oom en tante van Ernst Wolff in bewaring gekregen. Ook zij was na de oorlog geëmigreerd en wel naar Canada. Haar dochters vonden na veel speurwerk de zoons van Ernst. Zij heeft de trouwringen teruggebracht naar Ernst. Daarover verscheen in een Israëlisch krant een bericht, dat via contacten van de culturele vereniging Haren-Hadera in Haren belandde. Daar kon het verhaal achter de trouwringen verteld worden door een van de leden van Haren-Hadera, Joke Boersma. Zij bracht met haar man een bezoek aan Ernst Wolff en hield daarna contact met hem. Verscheidene Harenaars die Ernst van vroeger kenden, konden hem via Joke berichten sturen. Zo bleef hij goed op de hoogte. De wijze waarop in Haren zijn familie werd herdacht door middel van Stolpersteine en het herdenkingsproject van het Maartenscollege heeft hij zeer gewaardeerd. Ook het aanbrengen van een plaquette in de vroegere Tuindorpschool ter nagedachtenis aan zijn neefjes Louis en Ewald, heeft hem bijzonder ontroerd.

Ernst woonde de laatste jaren in een verzorgingshuis, ook na het overlijden van zijn vrouw. In het verzorgingshuis heeft hij, bijna 98 jaar oud, corona opgelopen. Hij werd nog overgebracht naar een speciaal daarvoor ingericht ziekenhuis in Nazareth, maar het mocht helaas niet baten. Het komt als wrang over, ook voor zijn zoons, dat iemand die het gruwelijkste kamp wist te overleven, in eenzaamheid moest bezwijken aan een ellendig virus.

Ernst Wolff is begraven bij zijn vrouw.

Wil Legemaat

Foto: Joke Boersma op bezoek bij Ernst Wolff