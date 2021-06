Esther Vergeer was in Haren. Wie wil met Sem Kamp rolstoeltennissen?

Door: Redactie

Wie wil af en toe eens een balletje slaan met Sem Kamp uit Haren. Deze sterke tiener vindt tennis een geweldige sport en hij raakt de ballen ook goed. Het is alleen jammer dat hij door een zeer zeldzame aandoening niet kan lopen en in een rolstoel zit. Daardoor is het aantal tennispartners beperkt.

“Ik zoek mensen van ongeveer mijn leeftijd die ook in een rolstoel tennissen”, zegt Sem na afloop van een tennisclinic bij TSH door niemand minder dan Esther Vergeer. Deze Paralympisch kampioene en voormalig nummer 1 van de wereld legt zich met haar foundation toe op de promotie van sport voor mensen met een lichamelijke beperking en deed vorige week Haren aan. Sem heeft privéles bij TSH en dat wordt mogelijk gemaakt door sponsors. Lonneke, zijn moeder: “Het is geweldig zoals TSH zijn best doet om rolstoeltennis hier van de grond te krijgen. Zoals zij zich hier inzetten voor mijn zoon voelt als een warm bad.”



In Haren de Krant van 30 juni volgt zijn verhaal. Wil jij met Sem tennissen? Mail dan aan: semkamp2006@gmail.com

Foto: Esther Vergeer tijdens de clinic, rechts kijkt Sem Kamp uit Haren toe. Kijk ook op www.esthervergeerfoundation.nl