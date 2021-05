Eurovoetbal heeft vijf Nederlandse clubs vastgelegd

Nieuws:

Door: Redactie

Het deelnemersveld voor Eurovoetbal 2022 begint vorm te krijgen. Inmiddels hebben de onder-18-teams van PSV, AZ, Feyenoord, sc Heerenveen en FC Groningen toegezegd op donderdag 26 mei 2022 aan de aftrap te zullen staan. Daarnaast zijn er contacten gelegd met enkele zeer aansprekende buitenlandse clubs in deze categorie voor jongens. Bij de vrouwen onder-21 worden diverse Nederlandse en buitenlandse clubs benaderd. Ook de Bijzondere Eredivisie zal vertegenwoordigd zijn door middel van een speeldag van de nationale G-voetbalcompetitie.

Drie dagen, twee locaties

De toernooi-opzet begint ook steeds meer vorm te krijgen. Zo is gekozen om de openingsdag op Hemelvaart, donderdag 26 mei 2022, te laten plaatsvinden op Sportpark Corpus den Hoorn. Dat is ook de locatie waar vrijdag 27 mei de Bijzondere Eredivisie te gast zal zijn.

Vrijdag 27 mei en zaterdag 28 mei zijn vervolgens de overige wedstrijden in de categorie jongens onder-18 én de vier wedstrijden van de vrouwen onder-21 op Stadion de Esserberg, inclusief de finales op zaterdag 28 mei.

Bestuur uitgebreid

Het bestuur van de Stichting Eurovoetbal is uitgebreid met een zevende lid: Christa Angenent. De overige bestuursleden zijn Frank de Vries (voorzitter), Jack Suiveer (penningmeester), Bas Kammenga (secretaris), Robbert Klaver, Hans Nijland en Marieke Panneman. Ruim een jaar voor aanvang van het toernooi zijn – naast het verder vullen van het deelnemersveld – het opstellen van een realistische begroting en het benaderen van sponsors de belangrijkste aandachtspunten.