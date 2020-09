Door: Redactie

De organisatie van de Fashiondag Haren, Ondernemend Haren, kijkt met plezier terug op het evenement, dat afgelopen zaterdag plaatsvond.

Nabij de Dorpskerk was een catwalk gebouwd en in twee energieke shows werd de mode van dit najaar getoond door professionele mannequins. Volgens aanwezigen bruiste het weer ouderwets in het centrum, waar deze middag geen druppel regen viel.