Fashiondag markeerde ‘heropening’ van winkeldorp Haren

Door: Redactie

Zaterdag begon weer een beetje het gewone leven, omdat veel coronabeperkingen werden opgeheven. In Haren was het direct raak. Het centrum was zaterdag gezellig druk. Ouderwets druk, zou je bijna kunnen zeggen.

Op het podium voor de Dorpskerk waren twee modeshows in het kader van de Fashiondag Haren, die werd georganiseerd door Ondernemend Haren. Het evenement was een succes, het publiek bleef in groten getale staan kijken. Zestien modewinkels lieten zich op het podium zien. Er waren ook enkele kledingkramen, de muziek deed de rest. Daphne de Haan van Ondernemend Haren hoorde van oudere bezoekers dat die het jammer vonden dat er alleen staplaatsen waren. Dat had te maken voor de (toen) geldende coronamaatregelen. Ze hoopt dat er volgend jaar weer gewoon stoelen neergezet kunnen worden.