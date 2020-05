Festival Appèlbergen bereidt zeer speciale editie voor: tuinconcerten in Glimmen

Nieuws:

Door: Redactie

Op 21 augustus zou het jaarlijkse Appèlbergen Festival weer plaatsvinden. Liveconcerten tussen de dennenbomen van het bos, waar het publiek op klapstoeltjes luistert. Een succesformule, die dit jaar waarschijnlijk een andere vorm zal moeten krijgen (eenmalig) wegens de virus-crisis.

In een nieuwsbrief laat de organisatie weten een alternatief voor te bereiden. Men wil artiesten laten optreden in verschillende Glimmense tuinen, zodat het publiek er per fiets langs kan rijden. Zo is de 1,5 meter afstand gewaarborgd. Het idee moet nog worden goedgekeurd door de gemeente. Mocht op 21 augustus er toch ruimte zijn voor de normale gang van zaken, dan wordt alsnog geprobeerd het bekende programma op te starten.