Fietsen van Winsum naar klooster Yesse in Haren

Het Groninger Landschap organiseert ook in Haren activiteiten, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden.

30 juni: Klooster Yesse op het hogeland. Fietstocht rond oude gronden van Klooster Yesse op het Hogeland – naast informatie over de kloostergeschiedenis is er gelegenheid om te genieten van het afwisselende en zeer fraaie Hogeland.

Start om 10.00 uur bij parkeerplaats Stationsweg 18 te Winsum. We fietsen, in een rustig tempo, over fietspaden en deels over de openbare weg, de tocht is 36 km lang. Onderweg wordt gestopt bij een gelegenheid waar u, op eigen kosten, kunt lunchen en of koffie drinken. Aanbevolen wordt de website www.kloosteryesse.nl te bezoeken voor nadere informatie over dit klooster. Fietsers met elektrische ondersteuning adviseren we om een fietshelm te dragen. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht en kan via de website.