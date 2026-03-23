Fietsendieven op heterdaad betrapt bij Albert Heijn

Maandagmiddag ging de politie razendsnel naar de Kerkstraat Haren, waar volgens een oplettende burger twee mensen bezig waren een e-bike te stelen voor de ingang van Albert Heijn.

De melder had gelijk: toen de politie arriveerde waren een jongen en een meisje nog bezig met de fiets, zij werden dus op heterdaad betrapt en aangehouden. Diefstallen van fietsen, met name e-bikes, komen in Haren nog steeds voor. Dat de dieven direct gepakt worden komt minder voor.

Misschien goed om te melden dat alerte burgers tijdens zo’n situatie 112 mogen bellen.