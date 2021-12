Fietsersbond ageert tegen driesprong Kloostersingel/Kerklaan

Door: Redactie

De Fietsersbond tekent schriftelijk bezwaar aan tegen de manier waarop de nieuwe straat Kloostersingel aansluit op de drukke Kerklaan in Haren.

De gemeente heeft de ontsluiting van het nieuwe wijkje in de praktijk al geregeld, maar pas op 21 oktober werd het besluit gepubliceerd. De Fietsersbond vindt dat een verkeerde volgorde, temeer daar men vindt dat er een gevaarlijke driesprong is gecreëerd.

De situatie

De Kloostersingel is een nieuw laantje tussen de Kerklaan en de Hemmenlaan. De Fietsersbond ziet liever dat auto’s het laantje aan de Hemmenlaan in- en uitrijden. In haar bezwaarschrift stelt de bond dat ontsluiting aan de Kerklaan betekent dat auto’s de zeer drukke fietsroute langs de Kerklaan (Haren-Stad) moeten oversteken. Elders op dit traject is dat ook al het geval en ook daar ontstaan volgens de bond al genoeg gevaarlijke situaties. Met name de driesprong Kerklaan/Dilgtweg en Esserweg/Kerklaan zijn geregeld het toneel van aanrijdingen. Volgens de Fietsersbond is de oplossing erg simpel: ontsluiten via de Hemmenlaan, waar het niet druk is.

De gemeente heeft haar beslissing genomen na overleg met bewoners van de Hemmenlaan en Dilgtweg over (on)veiligheid aldaar. Om sluipverkeer te voorkomen kan verkeer nu alleen via de Kerklaan de wijk uit. Wellicht zijn de bewoners aan de Hemmenlaan, Hemmenkamp en Dilgtweg nu tevreden. Maar de Fietsersbond is dat niet en laat het er niet bij zitten. Ook een bewoner van de Kloostersingel zou volgens de bond op persoonlijke titel bezwaar maken tegen de gevaarlijke ‘uitrit’ aan de Kerklaan.