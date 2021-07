Fietsevenement Haren-Haren trok 525 deelnemers

Door: Redactie

Zondag 4 juli vond volgens traditie het fietsevenement Haren-Haren plaats. Deze keer, wegens de coronacrisis, een aangepast parcours.

Er verschenen 525 deelnemers aan de start in Haren en Odoorn. Een woordvoerder van de organisatie zegt: “We kijken terug op een bijzonder, maar geslaagd wielerevenement. Om 9.00 uur gaf sportjournalist Dick Heuvelman het startsein voor de eerste groep wielrenners. Als organisatie konden we, in verband met COVID-19, niet de gezellige afterparty bieden met muziek en horeca op ’t Clockhuysplein, maar hopelijk hebben jullie kunnen nagenieten op een van de horecaterrassen.”

Het onderdeel Korte-Haren van 50 km wat dit jaar nieuw werd toegevoegd leverde een groep van bijna 40 deelnemers op en krijgt volgend jaar een vervolg.

