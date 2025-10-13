Fietspad naar Onnen is een doorn in het oog van…fietsers

Nieuws:

Door: Redactie

Fietsers melden dat het rijwielpad tussen Haren en Onnen ‘abominabel’ is.

Hier liggen betonplaten, maar die liggen ongelijk en pad is zo hobbelig dat sommige fietsers dit traject gaan mijden. Navraag bij de gemeente leert dat het gaat om een tijdelijk pad. Natascha van ‘t Hooft: “Dit is niet de eindversie. Dit is tijdelijk in afwachting van het leggen van leidingen en kabels. Zodra deze werkzaamheden gereed zijn zal het fietspad geasfalteerd worden. Regelmatig wordt het pad gecheckt en afgevlakt. Naar aanleiding van de klachten zullen we dat op korte termijn ook weer doen.” Met dit antwoord neemt fervent fietser Niels uit Groningen geen genoegen: “Het is een slecht antwoord. Met dit argument wordt vaak het onderhoud van fietspaden on hold gezet en wij moeten het er als fietsers maar mee doen. Ik weet zeker dat het met wegen voor auto’s anders wordt geregeld: die hoeven echt geen maanden over een slechte weg te rijden. Daar wordt zo’n traject tijdelijk behoorlijk geasfalteerd. Fietsers worden achtergesteld.”

Nog een voorbeeld

Ook het fietspad langs de Rijksstraatweg tussen Haren en Glimmen ligt er al drie jaar slecht bij en ook daar verklaarde de gemeente destijds dat moest worden gewacht tot de weg wordt geconstrueerd en er nieuwe riolering wordt aangelegd. Dat is een complex project dat geduld vraagt. Dat was in 2022 en de vraag is nu: hoe lang moeten fietsers dit slechte wegdek nog verdragen? Natascha van ’t Hooft legt ook voor deze locatie uit wat de gemeente hiervan vindt: “Het is inderdaad zo dat dit project al erg lang loopt. Het is een complex project waar met heel veel zaken rekening gehouden moet worden. Denk ook hier aan kabels en leidingen, maar ook het beschermd dorpsgezicht, het behouden van bomen etc. En dan kom je ook nog zaken tegen die je van tevoren niet had voorzien. Net voor de zomer hebben we alle bomen stuk voor stuk onderzocht om te kijken of een aantal bomen waarvan het leek dat we ze niet konden behouden, met wat hulp of andere keuzes toch behouden konden blijven en dat is het geval. De verwachting is dat we in 2026 gaan beginnen en voor 1 januari 2027 klaar zijn.”