Fietstunnel A28 wordt bezienswaardigheid door street art

Door: Redactie

De wanden van de fietstunnel onder de A28 in Haren zijn zaterdag voorzien van street art. De graffitikunstenaars hebben zich laten inspireren door het groene karakter van Haren aan de ene kant van de tunnel en het Paterswoldsemeer aan de andere kant.

Vorige week is de tunnel grondig gereinigd en zijn illegaal geplaatste graffitileuzen verwijderd. ‘Het is een beproefde methode om beeldende kunst in te zetten om graffitioverlast te beperken’, aldus projectleider Anna Krämer van de gemeente Groningen.

Ook het bushokje op het Transferium langs de A28 wordt door kunstenaars van Noordstaat onder handen genomen. ‘We hebben er bewust voor gekozen om lokale street art kunstenaars een podium te geven,’ zegt Krämer. Het project sluit mooi aan bij het gemeentelijke beleid om kunst in de openbare ruimte te stimuleren.

Ook Alex Tjoelker van Noordstaat is erg enthousiast. ‘We hebben een goede mix van ervaren graffitikunstenaars en nieuwkomers, wat de talentontwikkeling bevordert,’ aldus Tjoelker.

Zondag – en mogelijk nog een later weekend – wordt de laatste hand aan het project gelegd. Om ervoor te zorgen dat de kunstenaars veilig kunnen werken is de fietstunnel gedeeltelijk afgezet. Fietsers kunnen dus gewoon gebruik maken van de tunnel.