Fijn dat u in Haren bent!

Door: Redactie

Nu het dorp weer goeddeels ‘open’ is wordt het weer aangenaam druk in Haren. Witte lampionnen wapperen in de wind en steken mooi af tegen de blauwe hemel. Spandoeken laten zien dat de ondernemers van Haren blij zijn dat zij weer klanten mogen ontvangen.

De borden ‘Ervaar Haren’, die onlangs zijn geïntroduceerd geven volgens Ondernemend Haren een mooi rustig straatbeeld en stralen gastvrijheid uit. De vraag naar de borden is groot en ook aan het Anjerplein zullen ze spoedig worden geïntroduceerd. Nu maar hopen dat de wonden van de lockdowns snel zullen genezen. Zolang de consument weer lokaal gaat kopen, komt dat waarschijnlijk wel goed.