Film over de opgravingen bij voormalig klooster Yesse in Haren

In het gehucht Essen bij Haren heeft van 1215 tot 1594 een Cisterciƫnzer klooster gestaan. De herinneringen daaraan worden levend gehouden door een stichting (www.kloosteryesse.nl).

De stichting organiseert ieder jaar allerlei activiteiten rond het klooster. In maart werd een filmpje gemaakt waarin wordt verteld over recente opgravingen, die weer allerlei artefacten uit de kloostertijd hebben opgeleverd. Deze film is te zien op: https://youtu.be/RFoMMSvriYg

Foto: Dit raam, verwijzend naar het klooster, is te vinden in de voormalige kapel van het Sint Maartenscollege aan de Rijksstraatweg in Haren. De kapel is inmiddels de thuishaven van makelaardij Verver Jet Winters. De kapel zou eerst koetshuis bij het naastgelegen landgoed geweest zijn.