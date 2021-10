Fotoboek over Friescheveen; Het resultaat van veerkracht na ernstig ongeluk

Door: Redactie

Een levensgevaarlijke blikseminslag in Zuid-Frankrijk vormde de opmaat naar een boek, waarin het natuurgebied Friescheveen op schilderachtige wijze is gevangen in foto’s. Marcel Blok uit Haren maakte de foto’s zelf en het boek “Dit geldt voor nu” is het tastbare resultaat van zijn veerkracht en doorzettingsvermogen tijdens revalidatie en dagbesteding.

Helemaal fout

Het begon in 2015 letterlijk als een donderslag bij heldere hemel. Marcel Blok werd in Frankrijk getroffen door de bliksem, maar overleefde deze klap. “Ik beklaag me nooit over wat er is gebeurd”, zegt hij. “Ik mag blij zijn dat ik er nog ben.” Blok hield blijvend hersenletsel aan de inslag over. Hij is vergeetachtig, kan niet meer van muziek genieten, heeft snel hoofdpijn en kan moeilijk orde brengen in de dagstructuur. Een geduldige echtgenote en tientallen briefjes werden zijn onmisbare bakens. “Toen ik na het ongeluk weer naar mijn werk ging herkende ik in mijn computer niets meer en dacht: dit is helemaal fout.” Marcel Blok kwam terecht in het revalidatietraject in Beatrixoord en nog steeds gaat hij naar de dagbesteding PIT59 in Groningen.

Boek werd richtpunt

Blok werd afgekeurd en zoekt na al die jaren nog steeds rust tijdens wandelingen rond het prikkelarme Friescheveen. De natuur werkt kalmerend. Op een dag nam hij zijn camera mee en begon weer met het maken van foto’s. In zijn warrige gedachten ontstond toen het idee om een fotoboek te maken en met de opbrengst een goed doel te dienen. Dit idee werd een richtpunt en was daardoor ook therapeutisch erg handig. Blok: “Ik heb op de dagbesteding aan het boek gewerkt, met hulp van mijn begeleider.” Hij bedoelt Marten Siegers van PIT59 die hem ging begeleiden. Siegers zegt: “Het was fijn om Marcel te helpen, want hij is gepassioneerd. Mijn taak was vooral om te zorgen dat hij het overzicht in het proces niet zou verliezen. Meekijken met de vormgeving en helpen foto’s te selecteren.”

Resultaat

Marcel Blok heeft bij het bedrijf New Nexus in Haren financiële steun gevonden om 150 boeken te laten drukken. Onlangs heeft hij de boeken bij de drukker opgehaald en dat was een mijlpaal. Hij regelde zelf verkooppunten (waaronder Boomker in Haren, verkoopprijs 22,50) en de hele opbrengst gaat naar een goed doel: het Jeugdeducatiefonds. Ten slotte nam hij contact op met Haren de Krant in de hoop dat er een stukje over zijn boek geschreven kon worden. Het werd méér dan dat. Het werd dit verhaal over veerkracht, vallen en weer opstaan. Sterker dan de bliksem. Meer info of bestellen: blok.m@planet.nl

Marcel Blok zegt:

Met de foto’s wil ik op mijn manier de bijzondere natuur en het unieke van dit gebied laten zien. Vier jaar lang, alle seizoenen heb ik daar intensief gefotografeerd en zo is het boek opgebouwd.”

Fotograaf Eddy van Wessel zegt:

“Wat een prachtig beeld, je bent gezegend met een gouden oog! Het licht strijkt ervan af…”



Bart Zwiers, Boswachter van Natuurmonumenten zegt:

“Met dit boek wordt de waarde en schoonheid van de natuur en het Friescheveen benadrukt.”

foto: Marcel Blok op de plek die steeds belangrijker voor hem is geworden. Het Friescheveen (onze schrijfwijze).