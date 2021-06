Fractievoorzitters in de Tweede Kamer krijgen brief over Harense hondenbelasting

Nieuws:

Door: Redactie

Het comité Hondenbelasting, weg ermee! uit Haren heeft brieven gestuurd aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, om aandacht te vragen voor hun weerzin tegen hondenbelasting. Op 10 juni om 16.00 uur gaat de Kamer hierover in debat. Niet over Haren, maar over de vraag of het terecht is dat gemeenten hondenbelasting kunnen heffen en deze opbrengst toe te voegen aan de algemene middelen.

De hondenbezitters keren zich tegen artikel 226 van de gemeentewet, waarin dit wordt gelegitimeerd. Het comité in Haren verzet zich vooral tegen de invoering van hondenbelasting in Haren als gevolg van de fusie met Groningen.