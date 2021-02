Fusie-‘wel en wee’ Haren staat centraal in tv-programma Pointer

Door: Redactie

Op 22 februari om 22.20 uur wordt op NPO2 het programma Pointer uitgezonden.

In het programma wordt de vraag opgeworpen wat voor effecten (positief of negatief) gemeentelijke herindelingen hebben op dorpsgemeenschappen. Natuurlijk kwam de redactie ook naar Haren om de sentimenten te horen.

In het programma laat men zien hoe veel mensen in Haren nog worstelen met de gevolgen van de herindeling van 2019, waarbij Haren ‘opging’ in Groningen. Meer over dit programma:

https://pointer.kro-ncrv.nl/inwoners-haren-twee-jaar-na-fusie-met-groningen-nog-altijd-boos