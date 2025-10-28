De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 28 oktober, 2025
dinsdag 28 oktober 2025

Nieuws:

Fysiotherapeuten op de spinningfiets voor goed doel

Door: Redactie

Vandaag om 14.00 uur spannen de fysiotherapeuten van het Raadhuisplein in Haren zich weer in voor een goed doel: Stichting Vrienden Beatrix Ziekenhuis. Hoe?

Ze gaan vandaag op de spinningfiets en laten zich sponsoren. Hun doel voor deze actie was 600,- maar ze hebben inmiddags al meer dan 1800 euro opgehaald. Maar er kan meer bij wat de fietsers betreft. Meer informatie over deze actie op https://www.steunbeatrixkinderziekenhuis.nl/teams/sweet-s of op www.fysioharen.nl

Sandra Kailola zegt namens de fysiotherapeuten dat doneren nog kan. En even komen kijken ook.

