Gaslekkage bij Huize Westerholm, brandweer rukte uit

Door: Redactie

Bij Huize Westerholm, aan de zijde van de Westersedrift in Haren, is maandagochtend de brandweer naar binnen gegaan omdat er een gaslucht werd geroken. Latere inspectie wees uit dat er inderdaad een gaslek is ontstaan in of nabij het gebouw.

De oorzaak van de lekkage is waarschijnlijk graafwerk dat werd verricht. Bij Westerholm vindt nieuwbouw plaats. De straten rondom het gebouw werden enige tijd afgezet voor verkeer. Enexis is ter plaatse om het lek te dichten. De brandweer doet metingen om de situatie onder controle te houden.

Foto’s J. Lameris 112Groningen/Haren de Krant

Foto onder: Ruben Huisman 112Groningen / Haren de Krant