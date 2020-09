Door: Redactie

Een gaslekkage aan de Westersedrift in Haren heeft maandag rond 9.00 uur de hulpdiensten op de been gebracht. Driehonderd kinderen van de Sint Nicolaasschool zijn geëvacueerd en ondergebracht in de RK Kerk aan de Irenelaan.

De kinderen worden nu door hun ouders opgehaald.Nadere informatie volgt.

Foto: 112Groningen/Haren de Krant