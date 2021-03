Gaslucht nabij Rummerinkhof en Harenerholt (met update)

Door: Redactie

Woensdagmiddag rond half drie ging de brandweer naar de Rummerinkhof in Haren, omdat daar in de buurt een gaslucht werd geroken. Eerst werd gedacht aan de Peter Petersenschool, maar nu wordt het onderzoek naar de oorzaak verlegd naar de richting Harenerholt.

Enexis is ter plaatse om eventuele defecten te verhelpen. Nadere informatie volgt.

Update 15.45 uur: De gaslucht komt waarschijnlijk van een verdeelstation in de wijk Harenerholt waar graafwerkzaamheden gaande zijn. De situatie lijkt niet gevaarlijk. Enexis is ter plaatse.

Update 16.00 uur: Er is geen sprake van een gaslek, dat is zojuist bevestigd door Enexis. De geur die is waargenomen wordt wel gebruikt om te zorgen dat gas geroken kan worden. Die geurstof is wel ontsnapt in de buurt van een verdeelstation, maar geen gas. Einde berichtgeving.

Foto: Ruben Huisman 112Groningen/Haren de Krant