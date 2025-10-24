De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 24 oktober, 2025
Deze post is bekeken 40 keer.

vrijdag 24 oktober 2025

Nieuws:

Gastvrije actie Hortus Haren op 29 oktober

Door: Redactie

Op woensdag 29 oktober worden inwoners van Haren en omstreken uitgenodigd om van hun verkiezingsdag een groene dag te maken. Wie zijn of haar stem komt uitbrengen in de Hortus Botanicus Haren, kan daarna gratis genieten van de prachtige tuinen. Ook bezoekers die niet in de Hortus stemmen, zijn deze dag van harte welkom en hebben gratis toegang.

De Hortus is speciaal voor de verkiezingen geopend van 08.00 tot 18.00 uur. Bezoekers kunnen na het stemmen direct doorlopen voor een verfrissende wandeling tussen de bijzondere planten en thematuinen.

Geen reacties

Wilt u reageren?




Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Recente berichten



Recente reacties