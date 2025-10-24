Gastvrije actie Hortus Haren op 29 oktober

Nieuws:

Door: Redactie

Op woensdag 29 oktober worden inwoners van Haren en omstreken uitgenodigd om van hun verkiezingsdag een groene dag te maken. Wie zijn of haar stem komt uitbrengen in de Hortus Botanicus Haren, kan daarna gratis genieten van de prachtige tuinen. Ook bezoekers die niet in de Hortus stemmen, zijn deze dag van harte welkom en hebben gratis toegang.

De Hortus is speciaal voor de verkiezingen geopend van 08.00 tot 18.00 uur. Bezoekers kunnen na het stemmen direct doorlopen voor een verfrissende wandeling tussen de bijzondere planten en thematuinen.