Gedeeltelijke zonsverduistering verwacht op 10 juni

Nieuws:

Door: Redactie

Donderdag 10 juni is er een gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland. De verduistering begint om 11.21 uur het maximum is om 12.27 uur en om 13.36 uur is de verduistering voorbij. De eerstvolgende verduistering is dan weer op 25 oktober 2022.

Gratis eclipsbrillen

Naar een zonsverduistering kijken kan niet zonder de juiste bescherming. Voor het volgen van de verduistering is een zogenaamde eclipsbril nodig. Op vijf locaties worden op 10 juni vanaf 10.30 uur eclipsbrillen uitgedeeld:



Dak Forum Groningen

Academieplein, Broerstraat

Rondom restaurant Zondag in het Noorderplantsoen

Rondom Cafe ’t Zielhoes in Noordpolderzijl

Activiteitencentrum Lauwersnest, De Rug 1, Lauwersoog

De instellingen die de brillen beschikbaar stellen gaan ervanuit dat de eclipsfans de coronamaatregelen en de aanwijzingen van de vrijwilligers van het Kapteyn Instituut van de RUG en de genoemde locaties in acht nemen. Op de locaties is ook een speciale zonne-verrekijker beschikbaar om het natuurverschijnsel te volgen. Na ontvangst van de eclipsbril moet iedereen een eigen kijkplekje opzoeken, wederom met inachtneming van de coronaregels.

Live-stream

Het Kapteyn Instituut voorziet ook in een live-stream vanaf de Blaauw sterrenwacht op de Zernike Campus. Vanwege corona is hier geen publiek welkom. De live-stream is te zien via de facebookpagina: https://www.facebook.com/sterrenwacht. In geval van slecht weer wordt op deze pagina een live-stream getoond uit andere delen van de wereld.

Voorbeschouwing

Sterrenkundige en informaticus Dr. Michael Wilkinson van de RUG geeft vrijdag 4 juni een voorbeschouwing op de zonsverduistering. De lezing is te volgen via https://www.np-lauwersmeer.nl/activiteiten/als-de-zon-deels-verdwijnt-2/ en begint om 20.00 uur.