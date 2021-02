Gedwongen isolatie van coronapatiënten in Haren

Door: Redactie

Minister Hugo de Jonge heeft Haren aangewezen als een locatie waar onwillige coronapatiënten onder dwang kunnen worden geïsoleerd. Dit zou moeten gebeuren in Beatrixoord, dat onder het UMCG valt.

Het gaat om patiënten die door hun gedrag een gevaar vormen voor hun omgeving. Een gedwongen isolatie is alleen aan de orde als dit gebeurt op uitdrukkelijk verzoek voorzitters van Veiligheidsregio’s in Nederland. De locatie in Haren is gekozen omdat hier ervaring is met het gedwongen isoleren van TBC-patiënten.