Geen noemenswaardige schade door storm woensdagavond

Door: Redactie

Het onstuimige weer van woensdagavond heeft tot enige schade geleid aan de Multatulilaan in Haren.

Rond middernacht moest de brandweer uitrukken omdat een zonnescherm was losgeraakt van een woning. Verder zijn geen meldingen gedaan over schade. Op dit moment, donderdag, is het nog steeds stormachtig weer, maar er zijn ook nu nog geen meldingen bij ons binnengekomen over schade of omgevallen bomen.

Foto: Ruben en Thijs Huisman 112Groningen / Haren de Krant