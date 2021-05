Geert Naber heeft succes met nieuw concept. Hij zoekt dienstverleners.

Door: Redactie

Het lijkt een schot in de roos. UWassistent franchisenemer Geert Naber uit Haren ziet 9 maanden na de start dat hij in een behoefte voorziet. ‘De vraag van ouderen om ondersteuning in de thuissituatie neemt exponentieel toe’ zo laat hij weten. ‘We hebben in de regio Groningen/Haren en de kop van Drenthe reeds 130 mensen kunnen ondersteunen met onze dienstverlening in en om huis of daarbuiten’.

Tekst gaat verder onder de foto.



Geert Naber kennen we in Haren natuurlijk als de man die een enorme bijdrage leverde aan het succes van zorgboerderij Mikkelhorst. Nu doet hij dus wat anders. Kenmerkend van UWassistent is het brede aanbod en dat particulieren (dienstverleners) bij andere particulieren (de klant) aan de slag gaan. De landelijk werkende organisatie biedt zo allerlei laagdrempelige, betaalde diensten aan, van huishoudelijke hulp tot vervoer en van tuin/klushulp tot hulp bij de administratie. ‘Wij ontzorgen mensen die op latere leeftijd nog zelfstandig wonen. Vaak ligt men wakker over de tuin of het huis dat verslonst, hoe men bij de opticien komt of de administratie op orde houdt. En dan is het fijn dat je middels je eigen assistent de zaak op orde kunt krijgen of houden’, aldus Naber.

Daarbij begint UWassistent waar het op houdt bij (het vinden van) mantelzorgers/vrijwilligers en eindigt in situaties waar de professional begint (denk aan wijkverpleging). De organisatie wordt overigens ook vaak ingeschakeld door thuiszorgorganisaties zoals Icare of door de ANBO of Unive.

Niet eenvoudig voor ouderen

Het wordt er niet eenvoudiger op voor ouderen. De digitalisering neemt in rap tempo toe, kantoren en andere voorzieningen om de hoek sluiten de deuren en als men vragen heeft zijn er geautomatiseerde klantcontactlijnen of ingewikkelde bestelsystemen. Schijnbare eenvoudige zaken als een nota voldoen of boodschappen voor thuis bestellen is daardoor geen sinecure. Als mensen extra ondersteuning nodig zijn kloppen ze soms ook aan bij de Gemeente. Doordat de WMO pot steeds kleiner wordt is het niet altijd vanzelfsprekend dat een indicatie voor huishoudelijke hulp wordt afgegeven. Familie, buren en vrijwilligers doen vaak dankbaar werk. Maar dat houdt ook een keer op en voor sommige werkzaamheden als de administratie schakelt men toch liever niet de buurman in.

Vergrijzing en de wens zelfstandig te blijven

‘Ondanks dat er prachtige woonvoorzieningen zijn in Haren en omgeving willen mensen toch graag zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven’ zegt de UWassistent-ondernemer. En dat er een groeiend aantal ouderen is dat op latere leeftijd nog zelfstandig woont mag geen verrassing heten. De behoefte aan ondersteuning neemt niet alleen toe omdat er meer ouderen komen, omdat de levensverwachting stijgt is er ook vaker sprake van aandoeningen die het hoofd moeten worden geboden in de thuissituatie.

Vraag naar assistenten; wie helpt mee?

‘Ik zie ons als een platform waar vraag en aanbod bij elkaar komen’ zegt Naber. ‘Het is weliswaar een betaalde dienst voor ouderen maar ik merk dat onze klanten er geheel geen probleem mee hebben om iets te betalen om zo langer thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast zijn de tarieven zeer schappelijk’.

Echter.. zonder Dienstverleners geen diensten. Gelukkig zijn er fijne, sociale en betrouwbare mensen die de klant helpen en dat vaak met liefde en aandacht doen. ‘Onze dienstverleners vinden het dankbaar werk maar vinden het ook fijn dat ze er een vergoeding krijgen. Het schoonmaken van een huis of op orde brengen van de tuin vergt tenslotte ook iets van jezelf en je tijd’, aldus de UWassistent coördinator. Er is momenteel een tekort aan dienstverleners/assistenten dus doe alstublieft een oproep in de krant want alleen door het inzetten van een groter aantal betrouwbare en bewogen mensen kunnen we de groeiende vraag naar ondersteuning bij ouderen het hoofd bieden’.

Ook een eigen Assistent aan huis of wil je dienstverlener worden? Kijk dan op www.uwassistent.nl , mail naar geertnaber@uwassistent.nl of bel 06-82466028.