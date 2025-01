Geheugensteuntje om de Here God te leren kennen

Door: Redactie

‘Immanuël: God met ons’. Die tekst staat al een poos te lezen boven de voordeur van een woning aan de Rijksstraatweg in het centrum van Haren. Een opvallende locatie en dat is precies waarom mevrouw L. Oosterhoff op het idee kwam haar voordeur te gebruiken om mensen te inspireren met haar geloof.

Gesprek

Mevrouw Lily Oosterhoff (85) laat haar voorraad bordjes zien: ‘Zie, IK maak alles nieuw’ en ‘God almighty, the great I am’; het zijn teksten die zij wil meegeven aan passanten die in groten getale langskomen. “Soms krijg ik leuke reacties: ‘ik lees uw bordjes en daar heb ik wat aan’ zei iemand laatst nog tegen mij in het dorp”, zegt mevrouw Oosterhoff. Dat doet haar goed, maar wat haar betreft zou ze ook graag inhoudelijk in gesprek gaan met mensen. “Ik zou ze willen vertellen hoe ik tot de Here Jezus ben gekomen, die voor onze zonden aan het kruis is gestorven”, zegt ze. “En ook zou ik ze willen vertellen hoe mijn geloof mijn leven heeft veranderd.”

In Haren de Krant die tussen 22-29 januari wordt verspreid maakt u kennis met deze oud-ondernemer, die in 1986 werd bekeerd en sindsdien ‘een nieuw hart heeft’ zoals ze het zelf zegt. Wat gebeurde er in 1986? En waarom gebruikt zij haar voordeur op een druk punt in Haren als middel om te getuigen van haar geloof. U leest het in Haren de Krant.