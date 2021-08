Gehoord aan De Tafel van Haren: “Groenbeleid in Haren is desastreus voor flora en fauna”

Nieuws:

Ecoloog Jan Doevedans uit Groningen laat weinig heel van de visie waarmee de Gemeente Groningen tijdens het broedseizoen bomen en struiken snoeit. Hij zegt dat vlinders, insecten en vogels ruw worden verstoord in het meest kwetsbare seizoen en het loodje leggen. Doevedans vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente groenbedrijf Quercus haar gang laat gaan en verwijt die groenvoorzieners ondeskundigheid. “Ze moeten maar opnieuw op cursus en die wil ik ze wel geven”, schampert hij. In de talkshow De Tafel van Haren (die deze week online verschijnt) worden harde ecologische noten gekraakt.

Foto: Jan Doevedans (rechts) en Ronald Pieters aan De Tafel van Haren.

Harenaar is bezorgd

Het onderwerp kwam op de agenda van De Tafel van Haren dankzij de Harense natuurliefhebber Ronald Pieters. Hij tipte Haren de Krant en stuurde foto’s van snoeiwerkzaamheden in de maand mei langs de Lutstborgweg. Hij zag het gebeuren en vreesde voor het leven van insecten, broedende vogels en 1001 andere organismen die juist in mei hun kwetsbaarste periode doormaken. Er worden eitjes gelegd (ook door insecten) en larven komen tot wasdom. Pieters denkt ook dat bomen zelf, die vol in blad staan, ernstig te lijden hebben van het snoeiwerk. Volgens hem behoor je in de wintermaanden te snoeien, als de boomsappen ‘stil staan’. Ieder weldenkend mens weet dat en vroegere generaties hielden zich eraan. Hij sprak de snoeiers aan en die probeerden hem tevergeefs gerust te stellen. Reden voor hem om de krant in te schakelen.



Repliek van de groenvoorzieners

In De Tafel van Haren maken Ronald Pieters en Jan Doevedans gehakt van het snoeibeleid en ze waren maar al te graag met de groenvoorzieners van Quercus in discussie gegaan. Dit bedrijf is helaas gesloten en onbereikbaar tijdens de vakantieweken en daarom kon hun weerwoord slechts bestaan uit een toelichting door Heerko Kloosterhuis van Quercus, die hieronder te lezen is. Deze reactie is afgestemd met de gemeente en mag dus worden gezien als ‘gemeentelijke visie’. Pieters en Doevedans geloven er geen woord van dat bomen eerst worden gecontroleerd op nesten, zoals Kloosterhuis zegt. Ze zeggen dat je met een visuele inspectie helemaal niet kunt zien of er nesten zijn en al helemaal niet of er geen broedsels van insecten in de bast zitten.

Economie versus ecologie

Aan De Tafel deden de heren pittige uitspraken. Zo zijn ze ervan overtuigd dat de ecologische belangen worden opgeofferd voor economische belangen. Een groenbedrijf wil 365 dagen van het jaar geld verdienen. Wat Pieters en Doevedans stoort is dat met verkeerde informatie de werkelijke motieven om ‘jaarrond’ te snoeien worden verdoezeld. En flora en fauna zijn daarvan het slachtoffer.

De Tafel van Haren is een online talkshow van Oog RTV en Haren de Krant en wordt maandelijks als podcast uitgezonden. De aflevering waarin het snoeibeleid ter discussie staat is vanaf 10 augustus te vinden op (o.a.) Spotify (zoek: De Tafel van Haren).

Reactie van Heerko Kloosterhuis van Quercus, mede namens de gemeente

Dat het beter zou zijn voor bomen ze in de winter te snoeien is een misverstand. Waarom men dit vaak denkt komt eigenlijk nog vanuit een periode dat boombeheerders veelal zelf de bomen nog snoeide. Dit gebeurde dan vanaf het moment dat alle andere werkzaamheden zoals onkruid wieden, schoffelen, hagen knippen, grasmaaien enzovoort klaar waren. Als er verder niets meer groeide en bloeide kreeg men tijd om de bomen aan te pakken, de wintermaanden dus. Dat er geen blad aan de bomen zat was een bijkomend voordeel, veel minder volume om op te ruimen.

Inmiddels snoeien we jaarrond. Daarbij weten we dat de wond overgroeiing beter is wanneer de boom niet in een ‘winterslaap’ is maar actief in blad staat. De kans op infecties is veel kleiner, schimmels maken minder kans wanneer de sapstromen in beweging zijn. Is snoeien in de winter dan verkeerd? Nee, in de winter kan er rustig worden gesnoeid. Wel is van belang te weten tot welke dikte takken je af kan zagen en in welke hoek je een tak afzaagt. Te dik, te schuin of te vlak is niet goed voor de boom. Kortom, bomen snoeien is precisie werk, we noemen onszelf niet voor niets experts want dat zijn we.

Wat ook zeker van belang is, zijn de planten en de dieren die leven in en rond bomen. Wij weten als boomverzorgers erg veel van de planten en de dieren, het is een onlosmakelijk onderdeel van ons vak. We zijn zo opgeleid dat we precies weten wat wel en wat niet goed is voor de planten en dieren. Iedere dag wordt er dus ook een nauwkeurige check gedaan van de boom en haar omgeving. Als we beschermde planten en dieren tegenkomen en we kunnen er niet “omheen werken” zonder te verstoren wordt de boom overgeslagen en komen we terug wanneer het wel kan…