Nieuws:

Door: Redactie

Afgelopen week stonden er afvalcontainers op de Ridderspoorweg en daar konden Harenaars gratis afval storten.

De eerste Milieustraat in Haren was volgens de gemeente een groot succes. Vanaf het begin was het dringen en de eerste container zat al snel vol. Daarna werden nog vele volle containers afgevoerd. De reactie van buurtbewoners was volgens de gemeente erg positief.